Culmina el Bono PEPE: Conozca el cronograma de pago para los rezagados en abril

El beneficio económico comenzó a pagarse el 26 de enero de 2026 y corresponde a un apoyo temporal de Bs 450 por familia, dividido en tres pagos de Bs 150 durante enero, febrero y marzo, que pueden cobrarse de forma acumulada hasta el plazo final establecido.
29/03/2026 9:01
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El Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) entra en su fase final de pagos en Bolivia, y las autoridades recordaron que el plazo límite para cobrar los Bs 150 correspondientes al beneficio es el 30 de abril de 2026, fecha después de la cual el dinero ya no podrá ser retirado.
Cronograma de pago para rezagados en abril
El pago del bono se mantiene bajo la modalidad establecida desde el inicio del programa, es decir, según la fecha de nacimiento del beneficiario.
Por ejemplo: Si la persona nació el día 5, debe cobrar el día 5 de cada mes. Si la fecha asignada cae en sábado, domingo o feriado, el pago se realiza el siguiente día hábil.
Los beneficiarios pueden cobrar después de su fecha asignada y recibir pagos acumulados, siempre que lo hagan antes del 30 de abril.
Las autoridades recomendaron no esperar los últimos días para evitar filas en las entidades financieras.
Requisitos para cobrar el Bono PEPE
Para acceder al bono, los beneficiarios deben presentar únicamente:
No es necesario realizar inscripción ni registro adicional, ya que el sistema utiliza la base de datos de los bonos y rentas existentes.
Quiénes son los beneficiarios
El programa está dirigido a familias que forman parte de alguno de los siguientes beneficios sociales:
El programa establece un beneficio por familia, incluso si una persona pertenece a más de un grupo beneficiario.
Recta final del beneficio
Aunque el pago estuvo habilitado durante enero, febrero y marzo, quienes no lograron cobrar todavía pueden hacerlo en abril dentro del cronograma por fecha de cumpleaños.
Las autoridades recordaron que si el bono no se cobra hasta el 30 de abril, el beneficio se pierde, por lo que pidieron a los beneficiarios acudir a las entidades financieras dentro del plazo establecido.
El Bono PEPE fue creado como un apoyo temporal para ayudar a las familias más vulnerables ante el incremento de precios, sin reemplazar otros bonos o rentas del Estado.
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