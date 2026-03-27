Culmina el Bono PEPE: ¿Qué pasará con el aumento de la Renta Dignidad?

El Programa Extraordinario de Apoyo a la Reactivación de la Economía, conocido como Bono PEPE, entra en su etapa final de cobro para gran parte de la población beneficiaria. Según el cronograma establecido, el plazo para retirar este incentivo de forma acumulada vence el próximo 30 de abril, fecha tras la cual quienes no hayan acudido a las entidades bancarias perderán el derecho al beneficio.

Sin embargo, existe una excepción clave: los adultos mayores de 60 años que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación. Para este grupo específico, el apoyo no termina en abril, ya que el Decreto Supremo 5503 establece que el incremento es de carácter temporal por un periodo de 12 meses consecutivos, según información oficial.

Continuidad para adultos mayores

Para este sector vulnerable, el beneficio funciona como un complemento directo a su renta habitual:

Monto mensual: Reciben Bs 500 en total (Bs 350 de la Renta Dignidad base + Bs 150 del Bono PEPE).

Reciben Bs 500 en total (Bs 350 de la Renta Dignidad base + Bs 150 del Bono PEPE). Duración: El pago se mantendrá activo durante un año completo, considerando que los desembolsos iniciaron entre enero y febrero de 2026.

El pago se mantendrá activo durante un año completo, considerando que los desembolsos iniciaron entre enero y febrero de 2026. Condición: Solo aplica para personas que **no perciben una jubilación** del sistema de Seguridad Social de Largo Plazo.ç

Información para el cobro

Para el resto de los beneficiarios (como familias con hijos en edad escolar o personas con discapacidad), abril es el mes límite para cobrar los tres pagos de Bs 150 que suman el total de Bs 450.

El cobro es automático y se realiza en las mismas entidades financieras autorizadas donde se perciben otros bonos sociales, presentando únicamente el carnet de identidad vigente. La Gestora Pública recomienda a los beneficiarios verificar su habilitación en su portal oficial (www.gestora.bo) bajo la opción "Programa PEPE" para evitar filas innecesarias.

Es importante recordar que este bono no es acumulable por hogar; aunque varios miembros de una familia cumplan los requisitos, el beneficio se otorga de manera individual a cada persona habilitada, sin reemplazar en ningún momento la estructura de la Renta Dignidad, sino complementándola ante la variación actual de precios.

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