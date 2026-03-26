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Economía

Fase final del bono PEPE: estos son los requisitos obligatorios para acceder al pago

El beneficio estatal entra en su etapa final y las autoridades recuerdan los documentos obligatorios para acceder al pago.

Red Uno de Bolivia

26/03/2026 7:56

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El pago del programa PEPE ingresa a su fase final en Bolivia, por lo que las autoridades instan a los beneficiarios a acudir a entidades financieras autorizadas para realizar el cobro.

El apoyo económico está dirigido a familias beneficiarias y, según la información oficial, cada persona debe asistir en la fecha asignada de acuerdo con su nacimiento para evitar aglomeraciones.

Documentos indispensables

Para acceder al pago, es obligatorio presentar carnet de identidad vigente, una fotocopia del documento y el certificado de sufragio.

Las autoridades recalcan que estos requisitos son indispensables y que la falta de alguno de ellos puede impedir el cobro del beneficio.

Canales de información oficial

Ante posibles dudas, se recomienda consultar únicamente canales oficiales, como la página web habilitada y líneas de atención, para verificar datos y evitar desinformación.

El llamado principal es a no esperar hasta el último momento y completar el proceso dentro del plazo establecido.

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