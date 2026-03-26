¿Conviene cambiar dólares hoy? Así se mueve el tipo de cambio paralelo este jueves 26 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este jueves 26 de marzo una ligera variación, según datos de plataformas que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero regulado.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que representa un ajuste respecto a la jornada previa.

El miércoles, ese mismo sitio reportaba Bs 9,28 para la compra y Bs 9,26 para la venta, evidenciando un leve incremento en el valor de compra.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, señala que el dólar paralelo se sitúa en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta.

En su último registro del miércoles, esta plataforma indicaba Bs 9,29 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que también refleja una pequeña alza en la compra, mientras la venta se mantiene estable.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero oficial en Bolivia. Aun así, sus cotizaciones son tomadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores que realizan transacciones en dólares.

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