El pago del programa PEPE ingresó a su fase final en Bolivia, por lo que las autoridades instaron a los beneficiarios a cobrar el apoyo económico a la brevedad y evitar aglomeraciones de último momento.

Según la información oficial, quienes aún no accedieron al beneficio pueden acudir a cualquier entidad financiera autorizada, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Entre los documentos solicitados se encuentran el carnet de identidad vigente, una fotocopia del documento y el certificado de sufragio.

Cobro según cronograma

Las autoridades recordaron que el pago se realiza de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario, por lo que se recomienda respetar el cronograma para facilitar el proceso.

Además, se precisó que el beneficio es uno por familia, en el marco de este programa de apoyo económico.

Canales oficiales

Para consultas o verificación de datos, se habilitaron canales oficiales como la página web www.gestora.bo, además de líneas de atención vía WhatsApp y teléfono gratuito.

Desde el Gobierno reiteraron el llamado a informarse únicamente por fuentes oficiales y completar el cobro antes de la conclusión de esta etapa.

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