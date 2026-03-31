Bono PEPE supera el millón de beneficiarios: quiénes aún pueden acceder

El Bono PEPE (Programa Especial de Provisión de Alimentos) ya benefició a más de 1,5 millones de personas en Bolivia, alcanzando un 73% de cobertura hasta el 30 de marzo de 2026. Sin embargo, aún hay plazo para quienes no cobraron el incentivo.

El beneficio consiste en un total de Bs 450, distribuidos en tres pagos mensuales de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo. Está dirigido a sectores vulnerables que ya estaban registrados en programas sociales hasta finales de 2025, por lo que no requiere una nueva inscripción.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE?

El pago alcanza a los siguientes grupos:

Mujeres y niños/as: beneficiarios del Bono Juana Azurduy registrados hasta el 30 de noviembre de 2025.

Estudiantes: padres o tutores de alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio que reciben el Bono Juancito Pinto.

Personas con discapacidad: con discapacidad visual o grave/muy grave, registradas en el IBC o SIPRUNPCD hasta la misma fecha.

Adultos mayores: beneficiarios de la Renta Dignidad que no cuentan con jubilación.

Claves para el cobro

Monto total: Bs 450.

Cobro acumulado: puedes retirar los tres pagos juntos.

Plazo límite: hasta el 30 de abril de 2026.

Consulta: verifica si eres beneficiario en la web de la Gestora con tu cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Sin trámites: el cobro es automático, sin formularios adicionales.

Las autoridades recordaron que quienes no cobraron en las fechas asignadas aún pueden acceder al beneficio dentro del plazo establecido, sin necesidad de reinscribirse.

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