En medio de un ambiente cargado de emoción, esperanza y orgullo, la familia de Moisés Paniagua vive con intensidad la previa del partido de la selección boliviana. Desde su hogar, la abuelita y la tía del joven futbolista compartieron su alegría y confianza en que Bolivia logrará una victoria.

Aunque en el primer encuentro no pudieron ver el momento exacto en que Moisés ingresó al campo por problemas técnicos, la emoción llegó igual.

“No le vimos ingresar realmente… cuando me llama una amiga de Tarija me dijo: ‘ha marcado un gol’. No puede ser, porque aquí no lo estaba viendo”, relató la abuelita.

La sorpresa se transformó rápidamente en celebración. “No sabíamos qué hacer de alegría”, recordó, al tiempo de revelar que ya tenía fe en el resultado desde antes: “Yo le dije al papá de Moisés: Bolivia va a ganar 2 a 1”.

Para el partido de esta jornada, su convicción se mantiene firme. “Va a ganar Bolivia… lo decreto”, aseguró con seguridad. Incluso se animó a dar un marcador: “1 a 0… y el gol lo hace Moisés”.

Por su parte, la tía del jugador también expresó el orgullo familiar y el significado especial del momento: “Estamos muy, muy contentos y felices porque Moisés está jugando en un continente de donde vienen nuestras raíces”.

Asimismo, destacó la fe en el equipo nacional y en el desempeño del futbolista: “Tenemos la certeza y la confianza de que Bolivia va a ganar y nos va a dar una gran alegría”.

Sobre el rol del delantero, remarcó su importancia dentro del plantel: “No son jugadores de suplencia, son solucionadores, y Moisés ha demostrado eso”.

Finalmente, la familia envió un mensaje de aliento, dejando claro que el logro es colectivo: “La victoria no es solamente de Moisés, es de todo el equipo”.

Con la ilusión intacta, la familia Paniagua —al igual que todo un país— espera que esta noche Bolivia celebre nuevamente, con gol incluido de su joven figura.

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