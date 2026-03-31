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¡Hazaña a más de 6.000 metros! Bomberos llevarán la tricolor al Huayna Potosí

Un equipo de nueve rescatistas desafía el clima y la altura en una travesía de 18 horas. El objetivo: que la tricolor flamee en lo más alto este miércoles al amanecer.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/03/2026 10:06

Foto: Huayna Potosí/Wikipedia
La Paz

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Este martes, el silencio del nevado Huayna Potosí se verá interrumpido por las pisadas de nueve héroes de uniforme. Un equipo de bomberos bolivianos ha iniciado una de las misiones más exigentes de su carrera: escalar los más de 6.000 metros de altura de este coloso de la Cordillera Real.

No se trata de un rescate convencional, sino de un acto de profundo simbolismo y resistencia física. La travesía, que se estima durará aproximadamente 18 horas de ascenso ininterrumpido, pondrá a prueba la preparación táctica y la fortaleza mental de los efectivos frente a temperaturas bajo cero y el oxígeno limitado de la alta montaña.


El cronograma es estricto. El equipo planea coronar la cima en las primeras horas del miércoles. El momento cumbre está marcado para las 07:00 de la mañana, hora en la que, si las condiciones climáticas lo permiten, la bandera boliviana será izada en el punto más alto del nevado.

"Es un esfuerzo por la unidad y el orgullo de servir a nuestro país", señalaron fuentes cercanas al equipo antes de iniciar el ascenso.


 

Esta expedición no solo busca alcanzar la cumbre, sino demostrar la capacidad operativa de nuestros cuerpos de socorro en terrenos extremos. La llegada de los bomberos a la cima será un hito que podrá seguir a través de nuestras plataformas digitales.

 

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