Hallan sin vida a una mujer en Bulo Bulo; investigan si es la secuestrada en Entre Ríos

La mañana de este martes, pobladores reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona de Bulo Bulo, en el Trópico de Cochabamba. El hecho fue comunicado a la Policía, que inició de inmediato las investigaciones.

El descubrimiento se produjo cerca de las 07:00, cuando trabajadores que se dirigían a sus fuentes laborales encontraron el cadáver en una senda de acceso al sindicato Manantial, a aproximadamente dos kilómetros del área urbana.

Según el reporte preliminar, la víctima tenía la cabeza y el rostro completamente cubiertos. Además, en los pies llevaba un delantal celeste, similar al que vestía la mujer secuestrada el pasado sábado en el municipio de Entre Ríos.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y confirmar su identidad.

Autoridades esperan confirmar la identidad de la mujer y se presume que se trata de Filomena M.O., de 46 años, quien había sido reportada como secuestrada días atrás.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer fue raptada la mañana del sábado 28 de marzo, cuando al menos cinco personas encapuchadas y armadas llegaron en un vehículo hasta su domicilio y se la llevaron por la fuerza.

Desde la Felcc indicaron que la víctima tenía antecedentes por narcotráfico en 2003 y 2004, al igual que algunos de sus familiares.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, mientras que un equipo de refuerzo policial fue desplegado en la zona para apoyar las investigaciones.

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