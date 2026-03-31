“¡Mucha suerte, Bolivia!”: Leganés alienta a Bolivia y a Lucas Macazaga en la final

El sueño mundialista cruza fronteras.

Desde España, el C.D. Leganés se sumó al respaldo internacional hacia la Selección Boliviana con un mensaje cargado de aliento para uno de los suyos: Lucas Macazaga.

A través de sus redes sociales, el club expresó:

“¡Mucha suerte a Bolivia y a nuestro canterano Lucas Macazaga! Esta noche pelearán por un puesto en el Mundial en la final del repechaje ante Irak”.

Un gesto que refuerza el momento que vive la Verde: una final, un país expectante y un sueño a punto de cumplirse.

Un boliviano en la gran batalla

El defensor del conjunto español será uno de los protagonistas en el duelo más importante para Bolivia en años. Con sacrificio y disciplina, Macazaga representa a esa generación que hoy busca devolver al país a la élite del fútbol mundial.

El respaldo de su club no es nuevo. Tras la victoria ante Surinam, Leganés ya había celebrado el avance de la Verde:

“¡A por el último paso, Lucas!”, publicaron entonces.

Hoy, ese último paso está frente a ellos.

Una noche que paraliza al país

Bolivia enfrenta a Irak en un partido que definirá todo. No hay margen de error. No hay mañana. Solo 90 minutos (o más) para decidir el destino de una generación.

En cada rincón del país, millones estarán pendientes del pitazo inicial, con la ilusión intacta y el corazón en la cancha.

A un paso de la historia

La Verde está a un triunfo de volver a un Mundial después de más de tres décadas.

Y en esta recta final, el apoyo no solo llega desde casa… también desde el otro lado del mundo.

Porque esta noche, Bolivia no juega sola.

Juega con la fe de todo un país… y el respaldo que llega desde lejos.

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