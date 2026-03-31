La ilusión no solo se siente en Bolivia.

Desde Brasil, el club Santos hizo llegar su respaldo a dos de sus jugadores que hoy se juegan mucho más que un partido: Miguel “Miguelito” Terceros y Marcelo Contreras.

A través de sus redes sociales, el club lanzó un mensaje que rápidamente encendió la previa:

“Mucha suerte a nuestros santos Miguelito y Marcelo Contreras. Ve a por ellos”.

Un gesto que refleja la magnitud del momento. Porque este martes, la Selección Boliviana disputa una verdadera final ante Irak en Monterrey, en busca de un lugar en el Mundial 2026.

Desde Brasil llega el aliento: Santos respalda a Miguelito y Contreras antes de la final. Imagen captura.

A 90 minutos del sueño

El partido, programado para las 23:00 (hora boliviana), definirá al equipo que se quedará con el boleto al torneo más importante del planeta.

El ganador se sumará al Grupo I junto a selecciones como Francia, Senegal y Noruega, en una Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Miguelito, el hombre clave

En el centro de la ilusión aparece Miguel Terceros, figura del equipo y pieza fundamental en este camino. Sus números lo respaldan: ocho goles, siete en Eliminatorias y uno en el repechaje, lo convierten en uno de los motores ofensivos de la Verde.

Pero más allá de las estadísticas, su mensaje resume el sentir de todo un país:

“Esperamos con ansia que llegue el partido para saber si vamos a la Copa del Mundo”.

Una historia que quiere escribirse otra vez

Bolivia está a solo un paso de romper una espera de 32 años sin Mundial. Su última participación fue en Estados Unidos 1994, tras haber estado también en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Hoy, una nueva página está por escribirse.

Con el apoyo de su gente… y ahora también con el impulso que llega desde Brasil, la Verde salta a la cancha con una certeza: no está sola en este sueño.

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