El club brasileño envió un mensaje de apoyo a Miguel Terceros y Marcelo Contreras en la antesala del duelo decisivo ante Irak. Bolivia está a un paso de volver a un Mundial tras 32 años.
31/03/2026 9:10
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La ilusión no solo se siente en Bolivia.
Desde Brasil, el club Santos hizo llegar su respaldo a dos de sus jugadores que hoy se juegan mucho más que un partido: Miguel “Miguelito” Terceros y Marcelo Contreras.
A través de sus redes sociales, el club lanzó un mensaje que rápidamente encendió la previa:
Un gesto que refleja la magnitud del momento. Porque este martes, la Selección Boliviana disputa una verdadera final ante Irak en Monterrey, en busca de un lugar en el Mundial 2026.
A 90 minutos del sueño
El partido, programado para las 23:00 (hora boliviana), definirá al equipo que se quedará con el boleto al torneo más importante del planeta.
El ganador se sumará al Grupo I junto a selecciones como Francia, Senegal y Noruega, en una Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Miguelito, el hombre clave
En el centro de la ilusión aparece Miguel Terceros, figura del equipo y pieza fundamental en este camino. Sus números lo respaldan: ocho goles, siete en Eliminatorias y uno en el repechaje, lo convierten en uno de los motores ofensivos de la Verde.
Pero más allá de las estadísticas, su mensaje resume el sentir de todo un país:
Una historia que quiere escribirse otra vez
Bolivia está a solo un paso de romper una espera de 32 años sin Mundial. Su última participación fue en Estados Unidos 1994, tras haber estado también en Uruguay 1930 y Brasil 1950.
Hoy, una nueva página está por escribirse.
Con el apoyo de su gente… y ahora también con el impulso que llega desde Brasil, la Verde salta a la cancha con una certeza: no está sola en este sueño.
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