¿No cobraste el Bono PEPE? Esto debes hacer antes del 30 de abril

Las personas que no cobraron el Bono PEPE en los meses de enero, febrero o marzo de 2026 aún pueden acceder al beneficio hasta el 30 de abril, según informaron las autoridades.

El plazo aplica para todos los beneficiarios rezagados, quienes no necesitan realizar un nuevo registro para recibir el pago.

¿Qué pasa si no cobraste en tu fecha?

En caso de que el pago haya coincidido con un feriado o día no laboral, el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Además, quienes nacieron el 29, 30 o 31 de enero fueron reprogramados dentro del calendario de marzo.

Requisitos para cobrar el Bono PEPE

Para acceder al beneficio, se debe:

Presentar carnet de identidad vigente

Mostrar el certificado de sufragio

Acudir a una entidad financiera habilitada

No es necesario realizar trámites adicionales ni inscribirse nuevamente.

¿Quiénes reciben el bono?

El Bono PEPE, de Bs 450 (pagado en tres cuotas de Bs 150), está dirigido a:

Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad grave o visual registradas

Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Cómo verificar si estás habilitado

Los beneficiarios pueden consultar su estado a través de:

Línea gratuita: 800 101070

WhatsApp: 771 99342

Plataforma oficial: www.gestora.bo

Mira la programación en Red Uno Play