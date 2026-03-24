Bolivia perfila segunda vuelta en 7 departamentos: ¿cuándo sería el balotaje?

Siete de los nueve departamentos de Bolivia se encaminan a una segunda vuelta para elegir gobernadores, según los resultados preliminares difundidos tras las elecciones regionales del domingo. El proceso aún depende del cómputo oficial que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé concluir este miércoles.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aclaró que los datos del sistema preliminar (Sirepre) son solo referenciales. “Es un parámetro”, señaló, al insistir en que los resultados definitivos serán los que validen a las autoridades electas.

Regiones con victoria en primera vuelta

De acuerdo con el Sirepre, solo Potosí y Pando tendrían gobernadores definidos sin necesidad de balotaje.

En Potosí, René Joaquino (Alianza Social) alcanzó el 42,14 %, mientras que en Pando, Gabriela de Paiva (alianza Libre) obtuvo el 45,82 %, ambos con ventajas superiores a 20 puntos.

Segunda vuelta en la mayoría del país

En departamentos como La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, ningún candidato logró los porcentajes requeridos para ganar en primera vuelta.

En La Paz, el exalcalde Luis Revilla lidera con 20,2 %, pero deberá esperar el cómputo final para conocer a su rival, que podría ser Antonio Riveros (8,81 %) o Félix Patzi (8,65 %).

En Santa Cruz, la región más poblada, se perfila un balotaje entre Juan Pablo Velasco (28,3 %) y Otto Ritter (26,71 %). El actual gobernador, Luis Fernando Camacho, quedó en tercer lugar con 21,93 %.

Por su parte, en Cochabamba, los datos al 97,08 % apuntan a una segunda vuelta entre Leonardo Loza (39,77 %) y Sergio Rodríguez (23,66 %).

Más cargos

Más de 7,4 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en estos comicios, en los que también se eligieron alcaldes y concejales municipales para un periodo de cinco años.

A diferencia de las gobernaciones, los alcaldes se definen por mayoría simple. Según los resultados preliminares, el oficialismo ganó solo en Trinidad, mientras que destacó el 70,89 % obtenido por Manuel Saavedra en la ciudad de Santa Cruz.

En otras ciudades, Manfred Reyes Villa fue reelegido en Cochabamba y César Dockweiler ganó la alcaldía de La Paz.

Próximos pasos

El TSE prevé finalizar el conteo oficial en los próximos días. De confirmarse la tendencia, la segunda vuelta está programada para el 19 de abril.

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