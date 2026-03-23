“Sin competencia real”: analista explica triunfo de Reyes Villa y liderazgo de Loza

El analista político Rolando Tellería indicó que la victoria del alcalde Manfred Reyes Villa en Cochabamba era “casi inevitable”, al considerar que no tuvo rivales con suficiente peso político en las elecciones subnacionales.

“Muchos candidatos ni siquiera lograron posicionarse. En ese panorama no tenía competencia real”, sostuvo, a tiempo de calificar el resultado 46,9% frente al 20,1% de Carlos Zabaleta de A-UPP como un triunfo “contundente y abrumador”.

Según Tellería, la oposición no logró articular un bloque sólido que pudiera disputar el control del Concejo Municipal de Cochabamba, lo que facilitó la consolidación del liderazgo de Reyes Villa.

En cuanto a la Gobernación, el analista señaló que el liderazgo de Leonardo Loza, quien encabeza el conteo preliminar con cerca del 40%, responde principalmente al respaldo del expresidente Evo Morales.

“La gente no ha votado por el perfil de Loza, sino por el voto duro de Evo Morales”, afirmó. En esa línea, advirtió que, de consolidarse su victoria, la Gobernación podría convertirse en una plataforma política del exmandatario.

“Tengo la impresión de que el gobernador no será Loza, sino Evo Morales, que utilizará la Gobernación como parte de su estrategia para proyectarse nuevamente a nivel nacional”, sostuvo.

Asimismo, alertó sobre posibles dificultades de gobernabilidad, dependiendo de la conformación de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), donde el oficialismo difícilmente alcanzará los dos tercios.

Finalmente, Tellería no descartó escenarios de conflicto político en Cochabamba, recordando antecedentes de tensiones entre Morales y Reyes Villa. “El departamento podría volver a convertirse en un epicentro de confrontación política”, anticipó.

Los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantienen a Loza en primer lugar con alrededor del 40%, seguido por Sergio Rodríguez con cerca del 24%, en un escenario aún abierto a una posible segunda vuelta.



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