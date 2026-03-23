Loza encabeza y pone en duda la segunda vuelta en Cochabamba

El conteo preliminar en Cochabamba entra en su fase decisiva y mantiene en suspenso la definición de la Gobernación.

Con el 97,08% de actas procesadas en el SIREPRE, Leonardo Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), se posiciona en el primer lugar con 406.686 votos (39,77%), consolidando una ventaja significativa frente a sus contendores.

En segundo lugar se ubica Sergio Oliver “Vikingo” Rodríguez Mercado, de Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), con 241.964 votos (23,66%), mientras que Alejandro Mostajo Rueda ocupa la tercera posición con 146.228 votos (14,3%).

Aunque la diferencia entre el primero y el segundo supera los 10 puntos porcentuales, la definición aún no es definitiva.

Según la normativa electoral vigente, un candidato a gobernador gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo.

En este escenario, Loza se encuentra muy cerca del umbral requerido, pero todavía por debajo del 40%, lo que mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

La decisión final dependerá de los últimos datos que se incorporen al sistema, por lo que cada decimal cobra importancia en la recta final del conteo.

Mientras avanzan las actas restantes, Cochabamba sigue expectante: la Gobernación podría definirse en primera vuelta… o extenderse a una nueva jornada electoral.

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