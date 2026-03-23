¿Por qué hay segunda vuelta para gobernadores y no para alcaldes? Aquí te lo explicamos

Con los resultados en curso y la expectativa creciendo en varios departamentos, surge una duda clave: ¿por qué algunos cargos pueden ir a segunda vuelta y otros no?

La diferencia está en las reglas del sistema electoral.

En el caso de las gobernaciones, un candidato solo gana en primera vuelta si cumple una de estas dos condiciones:

Obtener más del 50% de los votos válidos , o

Alcanzar al menos el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo.

Si ninguno logra esos resultados, la elección no se define y se activa una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Este escenario mantiene en suspenso a varios departamentos, donde la diferencia es estrecha y el conteo aún avanza.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó que, de darse este caso, el organismo electoral pondrá en marcha de inmediato un nuevo calendario para la votación definitiva.

En cambio, en las alcaldías el panorama es distinto. Aquí no existe segunda vuelta. El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos —aunque sea por un margen mínimo— será proclamado ganador.

Es decir, las alcaldías se definen por mayoría simple, en una sola jornada.

Este mismo criterio aplica para la elección de asambleístas por territorio, mientras que los concejales se eligen mediante representación proporcional.

Así, mientras en los municipios todo puede quedar resuelto en una sola noche, en las gobernaciones la historia podría extenderse algunos días más… o incluso hasta una nueva votación.

Y ahí está la clave de la expectativa: en varios departamentos, el resultado final aún no está escrito.

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