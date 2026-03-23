“La población no se dejó influenciar”: Manfred promete cambios y anuncia digitalización de los servicios en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por APB-Súmate, aseguró que su gestión continuará con énfasis en el progreso y la modernización de la ciudad, tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Vamos a seguir en el progreso, nunca más retroceso para Cochabamba. Vamos a seguir levantando nuestra ciudad para hacerla la mejor de Bolivia”, afirmó tras conocer que obtiene un 46,9% de apoyo, frente al 20,1% de Carlos Zabaleta, representante de la alianza A-UPP, con el 98% de actas computadas con el Sirepre.

Reyes Villa destacó que existe un “reconocimiento tácito” de la población a su gestión, aunque anticipó ajustes internos. “Siempre hay cambios en personal, en algunas direcciones y secretarías para fortalecer el trabajo”, indicó.

Entre sus principales anuncios, el alcalde remarcó que impulsará la digitalización total de los servicios municipales y la transparencia en la gestión.

“Vamos a digitalizar casi todos los servicios y facilitar trámites para atraer más inversión”, sostuvo.

También mencionó la implementación de un código urbano digital y destacó los avances para contar con una carta orgánica municipal.

En materia de obras, adelantó la conclusión de proyectos clave como los accesos y puentes hacia la nueva terminal de buses, la finalización de la playa Turquesa y la construcción del “túnel de la integración” para descongestionar el tráfico.

Sobre el escenario político, Reyes Villa señaló que su administración evitó el “cuoteo” institucional y apostó por concejales jóvenes y profesionales.

Asimismo, cuestionó la “guerra sucia” durante la campaña y aseguró que la población “no se dejó influenciar”.

En cuanto a la Gobernación, indicó que se perfila una segunda vuelta y expresó su expectativa de que el proceso continúe sin conflictos. “Si hay segunda vuelta, va a ganar Sergio Rodríguez, el Vikingo’”, afirmó.

Finalmente, subrayó que, pese a la relación con instancias departamentales, la Alcaldía mantendrá su autonomía para ejecutar proyectos y mejorar la calidad de vida en Cochabamba.



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