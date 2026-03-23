Cochabamba: Leonardo Loza agradece el respaldo "contundente", desde Lauca Ñ

En el corazón del Trópico de Cochabamba, la sede de las Seis Federaciones del Trópico se convirtió anoche en el epicentro del festejo de la alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP). Tras conocerse los resultados preliminares que lo ubican en el primer lugar de la carrera por la Gobernación, Leonardo Loza compareció ante los medios flanqueado por el expresidente Evo Morales y diversos dirigentes sociales.

"Somos ganadores"

Con un discurso cargado de agradecimientos, Loza destacó el apoyo recibido no solo en las provincias rurales, sino en diversos sectores vivos del departamento. El candidato aseguró que los resultados reflejan una confianza depositada en su proyecto para dirigir los destinos de Cochabamba durante los próximos cinco años.

"Quiero agradecer, saludar y aplaudir este gran resultado. Hasta ahora, por los resultados que hemos conocido, somos ganadores. Mi respeto y admiración a las 16 provincias y a todos los sectores sociales: transporte, regantes, universitarios y salud", manifestó Loza durante la conferencia de prensa.

Segunda vuelta

Pese al optimismo del candidato, los datos proyectados indican que la diferencia sobre el segundo lugar (Sergio "Vikingo" Rodríguez) no sería suficiente para evitar un balotaje. Ante esta posibilidad, Loza evitó profundizar en la estrategia de una segunda vuelta, enfocándose en la legitimidad de su victoria parcial.

"No tengo ninguna desconfianza. Hemos ganado estas elecciones subnacionales. Vamos a trabajar con total transparencia, honestidad y amor al departamento, siguiendo el ejemplo de trabajo de nuestro hermano Evo por Bolivia", puntualizó el dirigente cocalero.

La participación de Evo Morales en el estrado reforzó el respaldo político de la estructura sindical del Trópico a la candidatura de Loza. Los dirigentes presentes calificaron la jornada como una "reafirmación del compromiso de las bases" con el proyecto político de A-UPP, mientras aguardan el avance del cómputo oficial en el centro logístico de Tiquipaya para definir los siguientes pasos de la campaña.

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