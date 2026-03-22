"No hay primera sin segunda": Manfred celebra victoria en el municipio y proyecta el triunfo de "Vikingo" en el balotaje

En un ambiente de festejo y con la confianza de los datos preliminares que le otorgan una amplia ventaja, el actual alcalde Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) se pronunció ante sus seguidores, asegurando que "ha ganado Cochabamba" y que el desarrollo de los 15 distritos no tendrá retroceso. A su lado, el candidato a la Gobernación, Sergio "Vikingo" Rodríguez, confirmó que la tendencia apunta a una segunda vuelta, donde confía en consolidar el voto departamental.

Manfred: Gobernabilidad y proyectos estrella

Reyes Villa fue enfático al señalar que los resultados no solo le dan la silla municipal, sino también la mayoría absoluta en el Concejo Municipal, una pieza clave para su próxima gestión.

"El cochabambino no se equivoca, ha visto el desarrollo y quiere continuar. No ha ganado la guerra sucia ni la maldad de los candidatos sin propuesta", afirmó el alcalde, quien prometió una gestión "24/7" enfocada en la planificación y el crecimiento económico.

Entre sus promesas más destacadas para este nuevo periodo, Reyes Villa aseguró que:

Servicios Básicos: Ningún distrito quedará sin alcantarillado ni agua potable.

Salud: Se construirán los hospitales del Este y del Oeste, además de la ambiciosa Ciudadela Hospitalaria con financiamiento coreano.

Economía: Cochabamba se posicionará como centro nacional e internacional de eventos y conciertos para dinamizar el circulante.

La apuesta por la Gobernación

Por su parte, Sergio "Vikingo" Rodríguez, quien se ubica en el segundo lugar del conteo departamental, tomó con optimismo la posibilidad de un balotaje. "Como dice la cueca cochabambina, no hay primera sin segunda. Estamos seguros de que en la segunda vuelta vamos a ganar con el apoyo de la población", declaró.

Rodríguez centró su discurso en la contraposición de modelos, pidiendo a la ciudadanía elegir entre un "candidato bloqueador" o un gobernador que trabaje por el progreso de la mano de Reyes Villa. "Queremos ser gobernador de todo Cochabamba, y eso implica todo el departamento", añadió, anunciando que intensificará su campaña en las provincias.

El mensaje al Gobierno Central

Finalmente, Reyes Villa aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al Gobierno Nacional sobre el pacto fiscal, exigiendo que se cumpla el ofrecimiento del 50-50 en la distribución de recursos, pero sin transferir cargas adicionales como el pago de salarios a maestros o médicos. "Si las alcaldías tienen más recursos, mejoran la calidad de vida de sus habitantes y el gobierno va a estar feliz porque su población estará bien servida", concluyó.

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