Pando: Gabriela De Paiva será la primera gobernadora en Bolivia

La elección de Gabriela De Paiva Padilla como gobernadora de Pando marca un hito en la historia del país, al convertirse en la primera mujer en ocupar una gobernación en Bolivia, además de ser una de las autoridades más jóvenes con apenas 30 años.

La nueva autoridad destacó que su triunfo responde a un cansancio de la población frente a la política tradicional, lo que impulsó una apuesta por una nueva generación.

“Creo que la gente apostó por un cambio de visión… por una renovación”, señaló.

Pando, un departamento con grandes carencias

De Paiva aseguró que uno de los principales desafíos será revertir el abandono histórico de Pando, al que calificó como una región con múltiples necesidades estructurales.

Entre los problemas más urgentes mencionó:

Falta de conectividad terrestre y aérea

Limitaciones en salud y educación

Déficit en electrificación

Aislamiento geográfico

“Somos prácticamente una isla desconectada de Bolivia”, afirmó.

Conectividad y energía, las prioridades

La gobernadora electa adelantó que su gestión se enfocará principalmente en mejorar la conectividad vial y resolver el problema energético del departamento.

Indicó que impulsará la conclusión de carreteras estratégicas y buscará concretar proyectos de integración, como la conexión con rutas hacia Perú y Brasil.

Asimismo, planteó la necesidad de conectarse al sistema interconectado nacional, ya que actualmente gran parte del departamento depende de generación eléctrica a diésel.

Buscará recursos y coordinación

De Paiva también advirtió que la Gobernación de Pando cuenta con limitados recursos económicos, por lo que será necesario gestionar apoyo del Gobierno nacional y de instancias internacionales.

En ese marco, señaló que ya inició contactos con autoridades y representantes externos para impulsar proyectos.

“Vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias”, aseguró.

Pide nuevo pacto fiscal

La autoridad electa planteó la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal, que permita una mejor distribución de recursos y tome en cuenta las características de departamentos como Pando.

“Necesitamos una autonomía real y poder decidir en qué se invierten nuestros recursos”, afirmó.

Trabajo con todas las autoridades

En el plano político, De Paiva aseguró que su gestión buscará trabajar con todos los niveles de gobierno, sin importar la línea política.

“Hoy no importan los colores políticos, todos somos blanco y verde”, señaló, en referencia a la bandera del departamento.

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