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¿No votaste en las elecciones? Así puedes tramitar el certificado de impedimento

El trámite debe realizarse ante el TED con documentos que respalden la imposibilidad de votar en las elecciones subnacionales.

Red Uno de Bolivia

24/03/2026 6:55

Foto: TSE

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no emitieron su voto en las Elecciones Subnacionales 2026 pueden tramitar el certificado de exención de sufragio dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.

El trámite debe realizarse ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley del Régimen Electoral N.º 026.

¿Quiénes pueden solicitar el certificado?

La normativa, en sus artículos 145 y 154, señala que este documento se otorga a ciudadanos que no pudieron votar por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Entre las principales causales se encuentran:

  • Enfermedad o accidentes

  • Viajes o ausencia del lugar de votación

  • Obligaciones laborales

  • Emergencias imprevistas

También aplica para personas con discapacidad motora grave, ciudadanos con detención domiciliaria o quienes se encontraban fuera del país.

Requisitos para el trámite

Las solicitudes deben presentarse con documentación de respaldo, según el caso. Entre los documentos válidos están:

  • Certificados médicos

  • Memorandos o constancias laborales

  • Contratos de servicios

  • Certificados de discapacidad

  • Pasajes de viaje u otros comprobantes

El TSE recordó que estos requisitos son necesarios para acreditar la imposibilidad de asistir a votar.

Dónde realizar el trámite

El certificado debe gestionarse en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales, cuyas direcciones varían según cada región.

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