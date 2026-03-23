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Economía

Rezagados del Bono PEPE: esto debes hacer si no cobraste en enero, febrero o marzo

Los pagos no cobrados de enero, febrero y marzo siguen disponibles hasta el 30 de abril. Conoce los requisitos y pasos para acceder sin complicaciones.

Silvia Sanchez

23/03/2026 11:47

Rezagos del Bono PEPE: esto debes hacer si no cobraste en enero, febrero o marzo. Foto referencial Shutterstock.
Bolivia

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Si no lograste cobrar el Bono PEPE en los meses de enero, febrero o marzo, todavía tienes una oportunidad.

Las autoridades confirmaron que los rezagados podrán acceder al beneficio hasta el 30 de abril de 2026, sin necesidad de volver a inscribirse en el programa.

Este plazo aplica para todos aquellos beneficiarios que, por diferentes razones, no acudieron en su fecha asignada.

 Casos que debes tener en cuenta

  • Si tu fecha de pago cayó en un feriado o día no laboral, el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

  • Si naciste el 29, 30 o 31 de enero, tu pago fue reprogramado dentro del calendario de marzo.

¿Qué necesitas para cobrar?

Para acceder al bono, solo debes:

  • Presentar tu carnet de identidad vigente

  • Presentar tu certificado de sufragio

  • Acudir a una entidad financiera habilitada

  • Verificar tu fecha o asistir en el siguiente día hábil si corresponde

No necesitas realizar ningún trámite adicional ni registrarte nuevamente.

¿Quiénes son beneficiarios?

El Bono PEPE está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:

  • Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy

  • Personas con discapacidad visual o grave registradas

  • Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

El monto total es de Bs 450, pagado en tres cuotas de Bs 150.

¿Cómo saber si puedes cobrar?

Puedes verificar tu habilitación a través de:

Mira la programación en Red Uno Play

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