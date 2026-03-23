Rezagados del Bono PEPE: esto debes hacer si no cobraste en enero, febrero o marzo

Los pagos no cobrados de enero, febrero y marzo siguen disponibles hasta el 30 de abril. Conoce los requisitos y pasos para acceder sin complicaciones.
23/03/2026 11:47
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Si no lograste cobrar el Bono PEPE en los meses de enero, febrero o marzo, todavía tienes una oportunidad.
Las autoridades confirmaron que los rezagados podrán acceder al beneficio hasta el 30 de abril de 2026, sin necesidad de volver a inscribirse en el programa.
Este plazo aplica para todos aquellos beneficiarios que, por diferentes razones, no acudieron en su fecha asignada.
Casos que debes tener en cuenta
Si tu fecha de pago cayó en un feriado o día no laboral, el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil.
Si naciste el 29, 30 o 31 de enero, tu pago fue reprogramado dentro del calendario de marzo.
¿Qué necesitas para cobrar?
Para acceder al bono, solo debes:
Presentar tu carnet de identidad vigente
Presentar tu certificado de sufragio
Acudir a una entidad financiera habilitada
Verificar tu fecha o asistir en el siguiente día hábil si corresponde
No necesitas realizar ningún trámite adicional ni registrarte nuevamente.
¿Quiénes son beneficiarios?
El Bono PEPE está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:
Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy
Personas con discapacidad visual o grave registradas
Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio
El monto total es de Bs 450, pagado en tres cuotas de Bs 150.
¿Cómo saber si puedes cobrar?
Puedes verificar tu habilitación a través de:
Línea gratuita: 800 101070
WhatsApp: 771 99342
Plataforma oficial: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/
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