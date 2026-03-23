Rezagados del Bono PEPE: esto debes hacer si no cobraste en enero, febrero o marzo

Si no lograste cobrar el Bono PEPE en los meses de enero, febrero o marzo, todavía tienes una oportunidad.

Las autoridades confirmaron que los rezagados podrán acceder al beneficio hasta el 30 de abril de 2026, sin necesidad de volver a inscribirse en el programa.

Este plazo aplica para todos aquellos beneficiarios que, por diferentes razones, no acudieron en su fecha asignada.

Casos que debes tener en cuenta

Si tu fecha de pago cayó en un feriado o día no laboral , el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Si naciste el 29, 30 o 31 de enero, tu pago fue reprogramado dentro del calendario de marzo.

¿Qué necesitas para cobrar?

Para acceder al bono, solo debes:

Presentar tu carnet de identidad vigente

Presentar tu certificado de sufragio

Acudir a una entidad financiera habilitada

Verificar tu fecha o asistir en el siguiente día hábil si corresponde

No necesitas realizar ningún trámite adicional ni registrarte nuevamente.

¿Quiénes son beneficiarios?

El Bono PEPE está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:

Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad visual o grave registradas

Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

El monto total es de Bs 450, pagado en tres cuotas de Bs 150.

¿Cómo saber si puedes cobrar?

Puedes verificar tu habilitación a través de:

Línea gratuita: 800 101070

WhatsApp: 771 99342

Plataforma oficial: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/

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