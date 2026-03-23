Radiografía completa: conozca cómo llegan Bolivia y Surinam al duelo decisivo

En la previa del trascendental partido por el repechaje, se realizó un análisis 1x1 entre Selección de Bolivia y Selección de Surinam, comparando posición por posición a sus principales jugadores. El estudio contempla edad, valor de mercado, rendimiento estadístico y nivel de las ligas en las que compiten actualmente, con el objetivo de determinar qué selección llega en mejor forma al decisivo encuentro rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el arco, el duelo presenta una marcada diferencia. Carlos Lampe, arquero de Bolívar, tiene 38 años, un valor de mercado de 50 mil dólares, ha jugado 8 partidos y ha recibido 10 goles. Enfrente está Etienne Vaessen, del Groningen de Países Bajos, con 30 años, una cotización de 2.5 millones de dólares, 23 partidos disputados y 27 goles encajados.

En defensa, Bolivia presenta a Diego Medina, de 24 años, con un valor de 900 mil dólares, 21 partidos jugados y sin goles, frente a Djevencio van der Kust Bälker, de 27 años, jugador del Huddersfield de la tercera división inglesa, con un valor de 400 mil dólares, 21 partidos y 1 gol.

Luis Haquín, del Al Taee de la segunda división de Arabia Saudita, tiene 28 años, vale 500 mil dólares, suma 25 partidos y 4 goles, mientras que Myenty Abena, del Gaziantep de la primera división turca, tiene 31 años, vale 600 mil dólares, ha jugado 16 partidos y marcado 2 goles.

Efraín Morales, del Montreal de Canadá, con 22 años, vale 400 mil dólares, ha jugado 4 partidos sin goles, mientras que Damil Dankerlui Piñas, del Al Kholood de Arabia Saudita, tiene 27 años, un valor de 2.3 millones de dólares, 22 partidos y 2 goles.

Finalmente, Roberto Carlos Fernández, del Akron de Rusia, con 26 años, vale 1.5 millones de dólares, ha disputado 21 partidos y anotado 2 goles, frente a Ridgeciano Haps, del Venezia de la segunda división de Italia, con 32 años, valorado en 700 mil dólares, con 18 partidos y 8 goles.

En el mediocampo, Robson Matheus, de Bolívar, tiene 23 años, vale 650 mil dólares, ha jugado 8 partidos y anotado 7 goles, mientras que Jean-Paul Boëtius, del RCK de la segunda división neerlandesa, tiene 31 años, vale 400 mil dólares, ha disputado 2 partidos sin goles.

Gabriel Villamil, de Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 24 años, vale 1.2 millones de dólares, ha jugado 4 partidos sin anotar, frente a Melayro Bogarde, del LASK de Austria, con 23 años, valorado en 1.5 millones de dólares, con 19 partidos y 4 goles.

Ramiro Vaca, del Wydad de Marruecos, tiene 26 años, vale 500 mil dólares, ha jugado 7 partidos y anotado 6 goles, mientras que Kenneth Paal, del Antalyaspor de Turquía, con 28 años, vale 2.5 millones de dólares, ha jugado 26 partidos sin goles.

En la delantera, Miguel Terceros, del Santos de Brasil, con 21 años, vale 5 millones de dólares, ha disputado 12 partidos y marcado 1 gol, frente a Sheraldo Becker, del Mainz de la Bundesliga alemana, con 31 años, valorado en 1.5 millones de dólares, con 6 partidos y 2 goles.

Fernando Nava, de Always Ready, con 21 años, vale 450 mil dólares, ha jugado 8 partidos y anotado 3 goles, mientras que Jeredy Margaret, del Go Ahead Eagles de Países Bajos, tiene 25 años, vale 700 mil dólares, ha disputado 20 partidos y marcado 4 goles.

Finalmente, Juan Godoy, también de Always Ready, con 32 años, vale 200 mil dólares, ha jugado 8 partidos y anotado 5 goles, frente a Joël Piroe, del Leeds United de Inglaterra, con 26 años, valorado en 13 millones de dólares, con 17 partidos y 1 gol.

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará este viernres desde las 18:00 en el estadio Gigante de Acero de Monterrey.

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