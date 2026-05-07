“La gente se nos muere en los hospitales y en los pasillos”: German Antelo habla sobre la salud en Santa Cruz

El neurocirujano Germán Antelo asumió la Secretaría Departamental de Salud en Santa Cruz, con un diagnóstico crítico sobre la actual dependencia del Estado central. "Luchamos por autonomía, pero con el centralismo no llegaron recursos", afirmó la autoridad al señalar que la inversión actual es insuficiente en comparación con otros países.

Antelo propone establecer una rectoría clara para que todos los entes municipales operen bajo un mando unificado del Gobierno departamental. Para lograrlo, plantea la creación de un Consejo Departamental de Salud que garantice la participación directa de la sociedad civil y la transparencia informativa.

El secretario calificó como una "vergüenza" que la contrarreferencia de pacientes sea inexistente en el sistema actual de Santa Cruz. "Si yo quiero internar un paciente, la red tiene que saber que está grave, enviarle una ambulancia y luego informar qué se hizo con él", explicó sobre la necesidad de flujo de datos.

Descentralización de los hospitales de referencia

La nueva gestión busca que los hospitales de tercer nivel dejen de concentrarse en una sola provincia y se extiendan a los Valles, Chiquitania y el Chaco. Antelo advirtió que existen instalaciones construidas que no funcionan, provocando que las operaciones se retrasen o que los pacientes incluso lleguen a fallecer.

El médico destacó que su participación se debe al impulso de la gente joven, a quienes busca apoyar con su experiencia en este nuevo desafío político.

"Debemos implementar la telemedicina para conectarnos desde Santa Cruz con cualquier lugar del país mediante especialistas", concluyó sobre el uso de tecnología para salvar vidas.

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