"El intento de robo más grande del siglo": Rolando Schrupp exige una defensa técnica y eficiente tras el fallo judicial

La Sala Constitucional Segunda determinó conceder la tutela por el derecho difuso del patrimonio cruceño, marcando un precedente fundamental en la batalla legal por los terrenos del Mercado Mutualista. Rolando Schrupp, impulsor de la acción, manifestó su satisfacción al declarar que "estamos felices que se actuó en lo correcto" tras conocerse el veredicto que frena el avance de particulares sobre el predio municipal.

Aunque técnicamente el municipio perdió la tutela por las omisiones de la administración anterior, el fallo faculta a las actuales autoridades para retomar la defensa del bien público. Schrupp señaló que ahora el ejecutivo y el legislativo tienen la oportunidad de corregir el error, recuperando lo que pertenece a los cruceños mediante una gestión que debe ser técnica, capaz y eficiente.

El activista aclaró que, si bien la tutela ha sido concedida, la sentencia es temporal y debe ser ratificada mediante una revisión exhaustiva en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según Schrupp, es imperativo que los ciudadanos sean celosos vigilantes de este proceso para asegurar que se revierta definitivamente el daño ocasionado por lo que calificó como una nefasta gestión anterior.

Enfrentando el "robo del siglo"

Finalmente, Schrupp instó al equipo jurídico municipal a trabajar en tiempo y materia para recolectar toda la documentación necesaria que respalde la titularidad pública en la vía ordinaria. El objetivo final, en sus palabras, es enfrentar con rigor jurídico el intento de robo más grande del siglo, asegurando que los terrenos del Mutualista permanezcan bajo el dominio y beneficio de toda la colectividad cruceña.

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