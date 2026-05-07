Productores exigen no tocar la Ley 1720 de Conversión de Tierras y advierten con medidas de presión

El sector productivo de Santa Cruz expresó este miércoles su rechazo a la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y cuestionó además la promulgación del Decreto Supremo 5613, tras una reunión de emergencia realizada entre representantes agropecuarios.

Desde el sector advierten que ambas medidas afectarán principalmente a pequeños productores que actualmente enfrentan dificultades para acceder al sistema financiero formal.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que “Bolivia no puede darse el lujo de gobernar contra sus productores” y sostuvo que el agro se ha convertido en el principal motor de las exportaciones del país, superando incluso a los hidrocarburos.

En ese sentido, calificó las decisiones impulsadas por el Ejecutivo como “un retroceso histórico” y aseguró que no se trata de “un error técnico”, sino de medidas políticas con impacto directo en miles de familias productoras.

Durante el pronunciamiento, el sector agropecuario exigió la anulación inmediata del Decreto Supremo 5613 y pidió al Gobierno retirar todo respaldo a la abrogación de la Ley 1720.

Además, anunciaron medidas de presión progresivas que comenzarán con una asamblea de productores de emergencia prevista para el próximo 14 de mayo en Montero.

Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió a diputados y senadores respaldar al sector productivo y pensar en los productores que enfrentan dificultades para trabajar y crecer.

“El campo no pide subsidios, pide reglas claras, seguridad jurídica y acceso al crédito”, manifestó, al tiempo de cuestionar que el Gobierno “ponga trabas” a uno de los sectores más importantes del país.

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