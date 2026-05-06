Choferes y autoridades de Gobierno llegan a Casa Grande del Pueblo para instalar diálogo 

Desde tempranas horas, ejecutivos de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, junto a representantes departamentales, ingresaron al edificio gubernamental con la expectativa de lograr respuestas concretas a sus demandas. Entre ellas, destacan la calidad del combustible, el desabastecimiento y el resarcimiento por daños económicos.

“Si el presidente no da una respuesta positiva, vamos a continuar con las medidas de presión hasta un paro indefinido”, advirtió uno de los dirigentes a su llegada, marcando la tensión previa al encuentro.

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también arribó al lugar y aseguró que el Gobierno apuesta por el diálogo como vía principal para resolver el conflicto. La autoridad insistió en que varios temas ya fueron atendidos y pidió suspender los bloqueos para avanzar en soluciones de fondo.

“Ya el tema de gasolina fue solucionado, ahora los problemas son estructurales, como el estado de los caminos”, sostuvo, al tiempo de cuestionar que las medidas de presión dificultan el envío de maquinaria y la ejecución de trabajos.

Zamora también remarcó que el Gobierno busca construir soluciones conjuntas.

“No queremos petitorios, queremos planes de trabajo. Este es un esfuerzo con gobernadores, alcaldes y legisladores”, afirmó.

El encuentro contará con la participación de varias autoridades del Ejecutivo, entre ellas ministros de Hidrocarburos, Economía y la Presidencia, además de representantes del sistema estatal vinculado al área energética.

En paralelo, el sector transporte mantiene su posición firme y exige compromisos verificables, incluso planteando la participación de instituciones académicas para certificar la calidad del combustible.

La reunión, que se instala en un contexto de creciente conflictividad social, será clave para definir si se logra un acuerdo o si el país enfrenta una nueva escalada de medidas de presión.

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