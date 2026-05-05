Mauricio Noya asume la presidencia del Concejo de Cochabamba y promete fiscalización 

Mauricio Noya fue elegido y posesionado por unanimidad como nuevo presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, en una sesión en la que también fueron designados Carla Villena como concejal secretaria y Enrique Siles como vicepresidente por la minoría.

En su primer mensaje como presidente del Legislativo municipal, Noya destacó que su gestión estará enfocada en la fiscalización, la generación de consensos y el impulso de oportunidades para el municipio.

“Hubo unanimidad en la designación del cargo, espacios de consenso y democracia. Agradezco a la ciudadanía por su confianza y espero trabajar para mejorar las condiciones de vida de los cochabambinos”, afirmó.

El nuevo titular del Concejo señaló que uno de los temas prioritarios será la Carta Orgánica, actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de la elaboración de normativas que permitan impulsar el desarrollo económico y productivo de Cochabamba.

“Tenemos que tender puentes para generar oportunidades y hacer de Cochabamba un municipio productivo y un centro de inversión”, sostuvo.

Noya remarcó que la fiscalización será una de las principales tareas del Concejo. “La ciudadanía nos eligió para controlar. Vamos a fiscalizar cada obra y cada contrato”, indicó, aunque aclaró que el Legislativo buscará coordinar con el Ejecutivo municipal cuando sea necesario.

Asimismo, señaló que durante los últimos días mantuvo reuniones con sectores como comerciantes, ambientalistas y animalistas, con el objetivo de recoger demandas y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

“Comprendemos que la política requiere renovación, no solo de rostros sino también en la práctica”, manifestó.

Respecto al problema de la basura, anunció que el Concejo realizará seguimiento y fiscalización para verificar que la Alcaldía y la empresa encargada del proyecto de industrialización de residuos cumplan con lo establecido en el contrato.

Noya es comunicador social y cuenta con más de 30 años de experiencia en medios televisivos, radiales y escritos. Antes de asumir como concejal, se desempeñó como vocero de la Alcaldía de Cochabamba.

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