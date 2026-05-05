¡Escándalo! Reportan que Neymar golpeó al hijo de Robinho por hacerle una gambeta

Un episodio polémico sacudió al Santos y tuvo como protagonistas a Neymar y Robinho Jr.. Según reportes de medios brasileños, el conflicto se originó durante una práctica entre jugadores que no sumaron minutos en el último partido.

De acuerdo a las versiones difundidas, el juvenil encaró y superó con una gambeta al experimentado delantero, lo que no habría sido bien tomado por Neymar, quien interpretó la acción como una provocación. A partir de ahí, la situación escaló rápidamente con empujones y forcejeos.

Testigos citados por la prensa local señalan que el altercado incluyó una supuesta bofetada por parte del capitán hacia el joven, quien terminó en el suelo antes de que sus compañeros intervinieran para calmar los ánimos.

Horas después, ya en el vestuario, ambos futbolistas habrían conversado en privado para bajar la tensión. Hasta el momento, ni el club ni los protagonistas emitieron declaraciones oficiales sobre lo sucedido.

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