Paro de choferes: ¿quiénes tienen tolerancia laboral hoy en Bolivia?

El Gobierno nacional por medio del Ministerio de Trabajo, dispuso para este martes 5 de mayo del 2026, media hora de tolerancia en el horario de ingreso para los funcionarios públicos. Toda vez que la dirigencia de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia dispuso un paro nacional de 24 horas.

“Sí, hemos instruido media hora de tolerancia en el horario de ingreso para los servidores del sector público y a nivel nacional”, informó el ministro de Trabajo, Edgar Morales Mamani, en contacto con la prensa.

El anuncio lo hizo la tarde de este lunes 4, minutos después el Ministerio del área hizo circular el Comunicado DGTHSO -00019/2026, donde ratifica la tolerancia en el horario de ingreso.

“Para las servidoras y servidores del sector público a nivel nacional: (se dispone) tolerancia de media hora en el horario de ingreso a la jornada laboral correspondiente al martes 5 de mayo del 2026”, menciona el parágrafo 1 del Comunicado.

Con relación al sector privado el Comunicado dispone lo siguiente: “Se deberá dar cumplimiento a la normativa interna vigente y a lo acordado entre las partes, considerando las modalidades y horarios de trabajo establecidos”, menciona la disposición que está firmada por la directora general de empleo del Ministerio de Trabajo, Susana Terán Pérez.

Con información del Ministerio de Trabajo

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