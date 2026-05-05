Una tarde de tensión se vivió este lunes 4 de mayo de 2026 en la capital estadounidense. Un enfrentamiento armado entre agentes del Servicio Secreto y un individuo sospechoso dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, y provocó el confinamiento preventivo de la Casa Blanca.

El incidente se registró alrededor de las 14:00 horas en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, cerca del Monumento a Washington. Según informó Matt Quinn, subdirector del Servicio Secreto, agentes de paisano que patrullaban el perímetro exterior detectaron a un hombre que portaba un arma de fuego.

Al ser interceptado, el sospechoso emprendió una breve huida a pie antes de abrir fuego contra los oficiales. Los agentes respondieron al ataque, logrando herir al individuo, quien fue trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia. Hasta el momento, su condición médica es desconocida.

Víctimas colaterales y estado de seguridad

Lamentablemente, un transeúnte menor de edad resultó herido durante el intercambio de disparos efectuados por el agresor. Las autoridades confirmaron que el menor recibió atención médica inmediata y que, afortunadamente, su vida no corre peligro.

Puntos clave de la seguridad durante el evento:

Protocolo de prensa: Los reporteros que se encontraban en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados en la sala de prensa de forma inmediata.

Cierre temporal: El complejo presidencial activó sus protocolos de emergencia y permaneció cerrado hasta que el Servicio Secreto determinó que la amenaza había sido neutralizada.

JD Vance y Donald Trump: El tiroteo ocurrió pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente JD Vance pasara por la zona, aunque se ha descartado una relación directa. Por su parte, el presidente Donald Trump continuó con su agenda en la Sala Este, donde encabezaba un evento con pequeños empresarios.

Este suceso ocurre apenas una semana después de que, el pasado 26 de abril, se registrara un intento de asesinato contra el presidente Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, lo que ha mantenido a las fuerzas de seguridad en un estado de alerta máxima en el Distrito de Columbia.

El Servicio Secreto pidió a la población evitar el área de la calle 15 mientras los equipos de emergencia y criminalística terminan de procesar la escena del crimen.

Con datos de EFE, Infobae y Nmas.

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