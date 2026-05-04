Revelan detalles y resistencia tras captura de la suegra de la exreina de belleza asesinada

Tras la confirmación del arresto de Erika María, principal sospechosa en el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, emergen detalles sobre las tensas circunstancias de su detención. La mujer, que se encontraba prófuga tras el crimen ocurrido en la Ciudad de México, mostró una actitud combativa al ser interceptada por las autoridades locales.

Resistencia y reclamos: El momento del arresto

A pesar de los intentos por evadir la justicia internacional, Erika María fue ubicada en territorio venezolano gracias a una Notificación Roja de Interpol. Según reportes de corresponsales en la zona, el operativo no fue pacífico, según informa el Heraldo de México.

Al momento de ser abordada por los agentes, la detenida presentó los siguientes comportamientos:

Oposición física: Intentó evitar el arresto mediante resistencia directa contra los elementos de seguridad.

Cuestionamientos y reclamos: Lanzó reclamos e inconformidades sobre la legalidad del procedimiento mientras era controlada por las autoridades locales.

Actitud defensiva: Los informes preliminares indican que su reacción fue de total confrontación antes de ser finalmente puesta bajo custodia.

El crimen que conmocionó a la región

El caso se remonta al violento asesinato de Carolina Flores, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un departamento en la exclusiva zona de Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. La investigación, respaldada por grabaciones de cámaras de seguridad y diversas pruebas periciales, señaló a su suegra como la presunta responsable del feminicidio.

Tras el suceso, Erika María abandonó México, lo que obligó a las autoridades mexicanas a activar los mecanismos de cooperación internacional para rastrear su paradero por diversos países.

Actualmente, la sospechosa permanece bajo resguardo en Venezuela. El estatus del proceso es el siguiente: Notificación inmediata a la Cancillería y Fiscalía de México; luego inicio de los trámites legales para su extradición.

"El proceso continúa en curso mientras se definen los tiempos y condiciones para su traslado a México, donde deberá responder ante la autoridad judicial por el cargo de feminicidio."

Familiares y amigos de la joven han expresado que este arresto es un paso crucial hacia la justicia, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos que llevaron a la muerte de la exreina de belleza.

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