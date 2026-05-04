En un acto cargado de simbolismo y ante una marcada expectativa ciudadana, César Dockweiler juró este lunes como el nuevo Alcalde de La Paz 2026-2031. La ceremonia, realizada en las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, oficializa el arranque de una gestión que promete renovar la administración de la sede de gobierno.

Un juramento bajo la mirada de la ciudad

La posesión estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, quien tomó el juramento de rigor al flamante burgomaestre. Durante el evento, Dockweiler reafirmó su compromiso de encarar los desafíos urbanos, sociales y económicos que atraviesa la urbe paceña.

En la misma sesión, los 11 concejales electos también prestaron juramento y recibieron las bandas que los acreditan como las nuevas autoridades legislativas del municipio, conformando así el equipo que acompañará la fiscalización y creación de normativas para la ciudad.

Apoyo popular en exteriores

Mientras en el interior del recinto se cumplían los protocolos legales, en las afueras del Tribunal se concentraron diversos grupos de ciudadanos. Con banderas y consignas de apoyo, los simpatizantes celebraron el inicio del mandato, reflejando el clima de esperanza que rodea este cambio de mando.

Los pilares de la nueva gestión

Con la banda municipal ya en el pecho, Dockweiler inicia formalmente sus funciones en un contexto de altas demandas. Según los lineamientos presentados, su administración se enfocará prioritariamente en:

Movilidad Urbana: Soluciones integrales al tráfico y transporte.

Servicios Básicos: Optimización de la atención y cobertura ciudadana.

Desarrollo Económico: Impulso a la reactivación tras los retos de los últimos años.

"El inicio de este mandato abre un nuevo ciclo político en la sede de gobierno, donde la atención estará puesta en las primeras medidas que adopte la administración para responder a las expectativas de la población."

Con este acto, La Paz cierra un capítulo de transición y comienza una etapa de gestión donde el diálogo entre la Alcaldía y los sectores sociales será clave para la gobernabilidad.

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