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Velasco arranca gestión y alista su gabinete en Santa Cruz

Se prevé que en las próximas horas la nueva autoridad presente al equipo de secretarios que lo acompañará en su administración.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/05/2026 14:44

El gobernador anunciará su gabinete en las próximas horas. Foto Dircom GAD SCZ
Santa Cruz, Bolivia

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, realizó este lunes su primera visita a la Casa de Gobierno, ubicada en la plaza 24 de Septiembre, donde sostuvo reuniones protocolares tras haber sido posesionado como la máxima autoridad departamental.

De acuerdo con los reportes, la actividad se desarrolló minutos después del acto oficial de investidura llevado adelante por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Posteriormente, Velasco se trasladó al edificio de la Gobernación, en la avenida Omar Chávez, donde tomó posesión de su despacho y tuvo su primer contacto formal con la institución que ahora dirige.

De esta manera, el gobernador inició su primer día de gestión al frente del Ejecutivo departamental. Se prevé que en las próximas horas anuncie a su gabinete de secretarios departamentales, quienes lo acompañarán durante su administración.

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