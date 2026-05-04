Aprehenden a implicado en caso de presunto abuso a una menor en el penal de El Abra

La Fiscalía investiga un grave caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad que habría ocurrido dentro del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. El hecho habría sucedido en 2025, pero recién este año se conocieron detalles del caso.

Según la información preliminar, la víctima tenía cuatro años cuando ocurrió el hecho. La menor ingresaba al penal junto a su madre para visitar a su padre.

Detalles que se conocieron recientemente

De acuerdo con las investigaciones, el caso salió a la luz tras una denuncia que alertó sobre la existencia de material digital vinculado a la agresión. Posteriormente, se informó que la menor ya se encuentra bajo protección en un hogar de acogida.

El pasado fin de semana, dos internos fueron agredidos por otros reclusos dentro del penal, luego de que se encontraran en sus teléfonos celulares imágenes relacionadas con el presunto abuso. A raíz de la golpiza, uno de ellos permanece hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.

Dos investigaciones abiertas

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el Ministerio Público abrió dos líneas de investigación: una por el presunto abuso sexual y otra por la agresión entre internos.

“Se tiene una persona aprehendida dentro del caso de abuso a una menor”, informó. Además, Tejerina señaló que la madre de la víctima habría proporcionado imágenes vinculadas a las agresiones, lo que permitió avanzar en las diligencias.

Denuncia de colectivoEl colectivo Mujeres de Fuego alertó sobre el caso y pidió una investigación exhaustiva. Su representante, Nivia Coca, informó que la denuncia llegó de forma anónima y que se activaron gestiones para verificar la situación de la menor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido tanto dentro del penal, mientras desde la Dirección de Régimen Penitenciario aún no se brindo ningún informe.

Mira la programación en Red Uno Play