Trámites más simples: el Segip elimina requisitos y lanza la cédula digital

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció la implementación de la cédula de identidad digital, una medida que busca modernizar los trámites y eliminar el uso de fotocopias en documentos oficiales.

El director de la institución, Diego Tejerina, informó que los ciudadanos podrán acceder a su carnet y licencia de conducir directamente desde su celular mediante la aplicación “Segip Digital”.

Cómo funcionará

Para obtener la cédula digital, por ahora será necesario acudir a una oficina del Segip, donde se vinculará el número de teléfono del usuario con la base de datos institucional. Una vez realizado este proceso, los documentos estarán disponibles en la aplicación móvil.

El servicio tendrá un costo de 20 bolivianos.

Fin de las fotocopias

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de requisitos físicos. Desde ahora, el Segip ya no solicitará fotocopias del carnet de identidad ni certificados de nacimiento para la realización de trámites.

Esta medida también se aplicará en procesos como la obtención de licencias de conducir, con el objetivo de reducir tiempos, filas y trámites innecesarios.

El viceministro Julio Linares destacó que se trata de un paso clave hacia la modernización del Estado y la simplificación administrativa.

Un cambio que se amplía

Además, se anunció que desde el 1 de junio los ministerios y más de 100 entidades descentralizadas dejarán de exigir estos documentos en sus trámites, consolidando una política de digitalización a nivel nacional.

La medida marca un avance hacia un sistema más ágil y accesible, donde el celular se convierte en una herramienta clave para gestionar la identidad.

Mira la programación en Red Uno Play