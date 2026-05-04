¿Cuándo es el próximo feriado largo en Bolivia? Estas son las fechas que debes conocer

Tras el reciente descanso por el feriado del 1 de mayo, muchos bolivianos ya miran el calendario en busca del próximo “respiro”. La buena noticia es que aún quedan varios fines de semana largos en 2026, ideales para viajar, descansar o compartir en familia.

Junio abre la temporada de descansos largos

El siguiente fin de semana extendido llegará en junio, uno de los meses más esperados.

El 4 y 5 de junio (jueves y viernes), por Corpus Christi, se unirán al sábado y domingo, formando un descanso de cuatro días consecutivos.

Además, ese mismo mes habrá otro feriado: el Año Nuevo Andino Amazónico, que cae domingo 21 de junio, pero se traslada al lunes 22, generando otro fin de semana largo.

Agosto trae un “súper feriado” patrio

En agosto, Bolivia celebrará su independencia con un descanso extendido.

El 6 de agosto (jueves) se enlaza con el viernes 7, formando otro fin de semana largo de cuatro días, perfecto para viajes o actividades turísticas.

Noviembre, descanso para la reflexión

El feriado de Todos los Difuntos, el 2 de noviembre, caerá lunes, lo que permitirá un nuevo fin de semana prolongado para recordar a los seres queridos y compartir en familia.

Diciembre cierra el año con pausa

El último descanso largo del año llegará con Navidad. El 25 de diciembre, que será viernes, dará paso a un fin de semana extendido, ideal para celebraciones y reuniones familiares.

Más que descanso: una oportunidad

Estos fines de semana largos no solo significan una pausa laboral, sino también una oportunidad para:

Impulsar el turismo interno

Realizar viajes cortos

Reencontrarse con la familia

Según el calendario oficial establecido mediante el Decreto Supremo 5521, Bolivia contará con varios descansos extendidos en 2026, pensados para beneficiar tanto a la población como a la economía del país.

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