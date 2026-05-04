Desde este lunes 4 de mayo entra en vigencia un plazo extraordinario para que las personas que no lograron cobrar el Bono PEPE dentro del periodo inicial puedan hacerlo sin complicaciones.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, esta medida está dirigida a beneficiarios rezagados, quienes ahora tendrán la oportunidad de acceder al monto total acumulado en un solo pago.

El beneficio alcanza los Bs 450 por persona, correspondientes a tres desembolsos mensuales. Con esta nueva disposición, quienes aún no retiraron el dinero podrán cobrarlo directamente durante el periodo habilitado.

El plazo estará vigente hasta el viernes 19 de junio, tiempo en el que los beneficiarios podrán acudir a cualquier entidad financiera autorizada.

Una de las principales novedades es que ya no habrá restricciones por terminación de cédula de identidad ni fecha de nacimiento, lo que facilita el acceso al cobro en cualquier momento dentro del periodo establecido.

Las autoridades exhortan a la población a no dejar pasar esta oportunidad y acudir con su cédula de identidad vigente para hacer efectivo el cobro.

El Bono PEPE fue implementado como parte de una política de apoyo económico temporal, enfocada en sectores vulnerables, con el objetivo de aliviar el impacto económico en las familias bolivianas. Según datos oficiales, el programa ya registra un alto nivel de ejecución a nivel nacional.

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