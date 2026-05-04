Embajadores de Rusia, India e Irán llegan a Cochabamba para la posesión de Leonardo Loza

La ciudad de Cochabamba comenzó a recibir a delegaciones internacionales en el marco de los actos de posesión del gobernador electo Leonardo Loza, programados para este 4 de mayo.

La tarde de este domingo 3 de mayo, al Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann arribó el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, Verchenko Dmitry Yurievich, junto al jefe de Cancillería de la Embajada de la República de la India, Ajay Agrawal, como parte de la agenda protocolar.

Un día antes, también llegó el embajador de la República Islámica de Irán en Bolivia, Bahram Shahabeddin, quien participará en los actos oficiales de investidura.

La llegada de representantes de Rusia, India e Irán forma parte de las actividades protocolares previstas para la toma de mando, que contará con la participación de autoridades nacionales e invitados internacionales.

Estas visitas reflejan el interés por fortalecer los vínculos diplomáticos y de cooperación con Bolivia, en distintos ámbitos.

Leonardo Loza recibe bastón de mando

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, recibió este domingo el bastón de mando en una ceremonia ancestral realizada en las ruinas de Inka Raqay, en el municipio de Sipe Sipe, como parte de los actos previos a su posesión oficial programada para este lunes 4 de mayo.

El acto tuvo un fuerte contenido simbólico y cultural, en el que participaron organizaciones sociales, autoridades y seguidores, quienes acompañaron el ritual en un sitio considerado histórico para la región.

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