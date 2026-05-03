Oposición plantea reformar la Constitución para cambiar el sistema de justicia

La bancada opositora en la Asamblea Legislativa planteó la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para transformar el sistema de justicia en Bolivia, en medio del debate por las medidas adoptadas para enfrentar el crimen organizado.

El diputado Carlos Alarcón cuestionó la creación de una unidad especial contra el crimen organizado, señalando que se trata de una respuesta insuficiente frente a problemas estructurales.

“La solución no está en una medida aislada. Lo que necesitamos es una modificación parcial a la Constitución para que el Órgano Judicial funcione de manera autónoma”, afirmó.

Según el legislador, la falta de independencia de las instituciones judiciales y policiales es uno de los principales factores que impiden una respuesta efectiva frente a la inseguridad.

En ese sentido, sostuvo que sin cambios estructurales en el sistema, nuevas unidades o medidas específicas no lograrán resolver el problema de fondo.

Desde el oficialismo, en cambio, se defiende la creación de la unidad especial como una respuesta concreta al incremento de hechos de violencia, particularmente en regiones como Santa Cruz.

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao también se refirió al contexto político de los últimos años, señalando que hubo limitaciones para el cuestionamiento desde la oposición.

El debate se da en un escenario marcado por la preocupación por la inseguridad y reabre la discusión sobre la necesidad de reformas en el sistema de justicia y su relación con el poder político.

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