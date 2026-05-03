COB reafirma movilizaciones y evalúa nuevas medidas, mientras el Gobierno insiste en mesas de trabajo

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene la postura del paro indefinido tras el cabildo realizado en la ciudad de El Alto y advirtió que no descarta radicalizar sus medidas de presión si el Gobierno no atiende sus demandas.

El secretario ejecutivo de los mineros, Andrés Palle, aseguró que el sector continuará movilizado, enfatizando que las acciones se mantendrán firmes en los próximos días.

“Nos mantenemos firmes en la lucha. El pueblo está movilizado y continuaremos con las estrategias de movilización”, afirmó, al advertir que podrían adoptarse medidas más contundentes.

El paro responde a las determinaciones asumidas durante el cabildo nacional, donde se acordó una protesta indefinida hasta lograr respuestas a temas como el incremento salarial y otras demandas laborales.

En paralelo, los sectores afiliados realizan asambleas para coordinar nuevas acciones, manteniéndose en estado de alerta ante futuras decisiones.

Por su parte, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que se mantienen abiertos a escuchar las demandas y convocó a los sectores a participar en mesas de trabajo.

“Hemos estado escuchando las demandas y seguimos abiertos al diálogo”, indicó, aunque también cuestionó el impacto del paro en la población y la actividad económica.

El conflicto continúa abierto, con posturas firmes tanto del sector laboral como del Ejecutivo, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles avances en las negociaciones.

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