“Nos vamos con la frente en alto”: Arias se despide y destaca su legado en La Paz

En su mensaje de despedida, el alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó el trabajo realizado durante su gestión, subrayando su honestidad y el compromiso con la ciudad. Agradeció a los paceños y paceñas por la oportunidad y aseguró que su legado permanecerá en la capital.

Iván Arias cerró su gestión después de cinco años como alcalde de La Paz con un mensaje cargado de emociones.

"Paceños y paceñas, cerramos esta gestión municipal con la frente en alto y con la convicción de que no duden de haber cumplido con la paz", expresó el ahora exalcalde, quien destacó el arduo trabajo que realizó durante estos años.

El alcalde resaltó que su gestión estuvo marcada por la dedicación y pasión.

“Fueron años de trabajo intenso, dedicados, con pasión, amor y entrega. Puse todo lo de mí, puse todo lo mejor de mi equipo”, afirmó.

A lo largo de su mandato, Arias se comprometió a trabajar por el bienestar de los paceños sin caer en la confrontación, y en su despedida recordó una de sus promesas más importantes: "Juró hacer la paz en paz, no utilizar el cargo público para el odio".

Un legado de obras y honestidad

Iván Arias expresó su satisfacción por las obras realizadas durante su gestión y subrayó que lo más importante era el enfoque que dio a su labor.

"Dejamos un legado de obras, ahí están todas las obras que ustedes pueden ver, pero ante todo dejamos huella en una forma de hacer gestión con honestidad, pasión y amor", señaló.

La gestión de Arias estuvo marcada por una serie de proyectos urbanos e infraestructurales, aunque el exalcalde enfatizó que su legado trasciende las obras materiales: "Nuestra huella queda, nuestra huella de amor".

Un agradecimiento profundo

El exalcalde de La Paz también aprovechó la oportunidad para agradecer a los paceños y paceñas por la confianza depositada en su administración.

“Gracias, paceños y paceñas, por la oportunidad que nos brindaron. Estoy agradecido, inmensamente agradecido”, expresó Arias conmovido, destacando que aunque deja su puesto, su huella permanecerá en la ciudad.

Nuevo Alcalde

Iván Arias se despide de la Alcaldía de La Paz dejando un mensaje de gratitud, orgullo por su trabajo, a partir de este 4 de mayo César Dockweiler asumirá el cargo como nuevo alcalde de la ciudad de La Paz hasta la gestión 2031.

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