Municipio cruceño se suma a plan de seguridad con apoyo en logística y coordinación

El alcalde Manuel Saavedra afirmó que se priorizará la seguridad ciudadana con apoyo operativo, en medio de la creciente preocupación por la criminalidad.
03/05/2026 9:24
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Tras la reunión interinstitucional para enfrentar la inseguridad, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra manifestaron su disposición de colaborar activamente en las acciones destinadas a proteger a la población.
“Ha sido una reunión muy importante, en la que se ha avanzado. Como gobierno municipal ponemos todo a disposición para ayudar a darle mayor seguridad al pueblo cruceño”, señaló el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra.
Desde la Alcaldía se aclaró que la seguridad ciudadana no es una atribución directa del municipio; sin embargo, se comprometieron a brindar apoyo en lo que esté a su alcance.
“No es tuición del gobierno municipal dar seguridad ciudadana, pero en lo que podamos ayudar, por supuesto que lo vamos a hacer”, afirmó.
En ese marco, se anticipó que el apoyo se enfocará principalmente en aspectos logísticos y de coordinación con el Gobierno central y la Policía.
“Estamos a disposición. Lo que sea necesario, cualquier requerimiento, va a estar disponible”, indicó.
Entre las posibles contribuciones se mencionó la facilitación de recursos como vehículos, combustible y otros insumos que permitan fortalecer las tareas operativas en el departamento.
“Podemos colaborar facilitando algunos temas, tal vez vehículos, combustible; lo que sea necesario, vamos a priorizar este tema porque no es menor”, remarcó.
Las autoridades municipales insistieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar la ola de criminalidad que preocupa a la población cruceña, destacando que la coordinación interinstitucional será clave para lograr resultados efectivos.
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