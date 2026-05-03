Municipio cruceño se suma a plan de seguridad con apoyo en logística y coordinación

Tras la reunión interinstitucional para enfrentar la inseguridad, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra manifestaron su disposición de colaborar activamente en las acciones destinadas a proteger a la población.

“Ha sido una reunión muy importante, en la que se ha avanzado. Como gobierno municipal ponemos todo a disposición para ayudar a darle mayor seguridad al pueblo cruceño”, señaló el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra.

Desde la Alcaldía se aclaró que la seguridad ciudadana no es una atribución directa del municipio; sin embargo, se comprometieron a brindar apoyo en lo que esté a su alcance.

“No es tuición del gobierno municipal dar seguridad ciudadana, pero en lo que podamos ayudar, por supuesto que lo vamos a hacer”, afirmó.

En ese marco, se anticipó que el apoyo se enfocará principalmente en aspectos logísticos y de coordinación con el Gobierno central y la Policía.

“Estamos a disposición. Lo que sea necesario, cualquier requerimiento, va a estar disponible”, indicó.

Entre las posibles contribuciones se mencionó la facilitación de recursos como vehículos, combustible y otros insumos que permitan fortalecer las tareas operativas en el departamento.

“Podemos colaborar facilitando algunos temas, tal vez vehículos, combustible; lo que sea necesario, vamos a priorizar este tema porque no es menor”, remarcó.

Las autoridades municipales insistieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar la ola de criminalidad que preocupa a la población cruceña, destacando que la coordinación interinstitucional será clave para lograr resultados efectivos.

Mira la programación en Red Uno Play