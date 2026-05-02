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Transportistas bloquean La Cumbre y afectan ingreso a los Yungas

El bloqueo fue instalado por transportistas en La Paz y afecta el paso hacia Nor y Sud Yungas. Los representantes del transporte señalaron que la medida persistirá hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

Red Uno de Bolivia

02/05/2026 7:26

Transportistas bloquean La Cumbre y afectan ingreso a los Yungas. Foto: Red Yungas
La Paz, Bolivia

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Un bloqueo instalado por transportistas en el sector de La Cumbre, en el departamento de La Paz, interrumpió el tránsito hacia Nor y Sud Yungas, dejando a decenas de personas varadas en plena ruta y obligando a muchos pasajeros a continuar su trayecto a pie.

La medida de presión se mantiene desde el viernes 1 de mayo y responde a demandas por mantenimiento de caminos y la provisión de combustible en buenas condiciones, según reportes desde el lugar.

Hay niños, adultos mayores y personas con equipaje que intentan cruzar caminando el tramo afectado. Algunos realizan transbordos improvisados para poder continuar su viaje, mientras otros permanecen a la espera de una solución.

En el sector también se observa una larga fila de buses, minibuses y vehículos de carga detenidos. Ante la imposibilidad de avanzar, algunos conductores optaron por retornar, mientras que otros intentaron tomar rutas alternas.

El bloqueo no habría sido anunciado con anticipación, lo que sorprendió a los viajeros que tenían previsto trasladarse hacia los Yungas. 

Los representantes del transporte señalaron que la medida persistirá hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

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