"Sus balas no perforarán nuestra voluntad": Comité Pro Santa Cruz se pronuncia ante ola de violencia

En un pronunciamiento cargado de indignación y firmeza, el Comité Pro Santa Cruz rompió el silencio tras el reciente ajusticiamiento del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. Bajo el título “Basta de Balas”, la institución cívica advirtió que el sicariato se ha instalado en el corazón de la capital cruceña, marcando lo que calificaron como el "certificado de defunción del Estado de Derecho".

Para el Comité, el asesinato del magistrado no es un hecho aislado, sino la prueba de que las mafias organizadas —vinculadas al narcotráfico y al tráfico de tierras— han perdido el miedo a una justicia que consideran inexistente.

"La fusión entre el control territorial por tierras y la violencia del narcotráfico está creando un escenario de ‘Estado fallido’ en la administración de justicia", reza el documento emitido este 1 de mayo.

El Comité Pro Santa Cruz dirigió sus críticas más severas al Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía, señalando que su pasividad es interpretada como una "condena" para el pueblo.

Ante la aparente incapacidad de las fuerzas de seguridad nacionales para garantizar la vida incluso de altos funcionarios del Estado, los cívicos lanzaron un ultimátum:

Purga institucional: Exigen que la Policía y la Fiscalía desarticulen las mafias en sus propias filas.

Guardia Departamental: Ante la "ausencia de un Estado central eficiente", el Comité anunció que es hora de concretar una fuerza de vigilancia departamental con capacidad real para proteger a las familias cruceñas.

Pese al clima de zozobra, el mensaje del ente cívico cerró con una advertencia a los grupos criminales. "Se equivocaron si creen que el plomo doblará el brazo de nuestro pueblo", sentenció la institución, reafirmando que la identidad cruceña está ligada a la ley y la fe.

"Sus balas no perforarán nuestra voluntad. Cada centímetro de tierra cruceña será defendido por gente que prefiere morir de pie que vivir bajo este sistema criminal", concluye el comunicado.

Con este pronunciamiento, Santa Cruz se declara en estado de alerta máxima, exigiendo que el Estado demuestre su existencia mediante acciones concretas o admita, de manera oficial, que ha sido rebasado por el crimen organizado.

Pronunciamiento del Comité Pro Santa Cruz.

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