“Esperemos que haya controles”: Cochamanidis emite su voto y pide transparencia en la jornada electoral

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, acudió este domingo a su recinto electoral en la zona norte de la ciudad para emitir su voto en las elecciones subnacionales, en una jornada que calificó como clave para el fortalecimiento de la democracia.

Cochamanidis ingresó a la mesa número 4, donde habitualmente sufraga, cumpliendo según afirmó “el rol del ciudadano” al elegir a las autoridades que asumirán funciones a partir del próximo 4 de mayo.

“Cumpliendo el rol del ciudadano, escogiendo a las autoridades que serán responsables de llevar adelante lo prometido”, señaló tras emitir su voto, en referencia a las futuras gestiones municipales y departamentales.

Durante un contacto con Red Uno, el líder cívico hizo un llamado a la población y a los actores políticos a garantizar una jornada pacífica y transparente. “Creo que esto tiene que ser una fiesta democrática. Esperemos que en todos los lugares haya los controles respectivos”, manifestó.

No obstante, Cochamanidis también expresó críticas al desarrollo previo del proceso electoral, denunciando irregularidades en la habilitación de candidatos. “Ha habido un manoseo increíble de las elecciones (…) un día teníamos un candidato, otro día otro, y definitivamente así no se puede construir democracia”, afirmó.

En ese contexto, informó que el Comité pro Santa Cruz realiza un seguimiento a la jornada electoral y anticipó que, una vez concluido el proceso, se impulsará un debate ciudadano para reformar el padrón electoral.

“Necesitamos un padrón saneado, despejar dudas y que las cosas se hagan conforme a ley”, sostuvo, al tiempo de señalar que el Tribunal Supremo Electoral deberá tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en eventuales reformas.

La jornada electoral comenzó alrededor de las 08:00 en todo el país, con la apertura de mesas en recintos habilitados tanto a nivel nacional como departamental, en un proceso que definirá a las nuevas autoridades subnacionales para los próximos cinco años.

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