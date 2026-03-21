¿Qué pasa si no votas este domingo 22 de marzo? Multas y sanciones en Bolivia

La jornada electoral de este domingo 22 de marzo no solo representa un compromiso democrático, sino también una responsabilidad legal estricta. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado que las multas por ausentismo y faltas operativas se aplicarán bajo el rigor de la Ley N.° 026.

Basadas en el salario mínimo vigente, las penalidades buscan asegurar el orden en los recintos de todo el país. La Resolución TSE-RSP-ADM N.° 428/2024 establece un escalafón de pagos que afecta tanto a votantes como a organizadores.

Jurados y Notarios: El peso de la organización

Quienes han sido designados como jurados electorales cargan con la mayor responsabilidad administrativa y económica. Una inasistencia injustificada o el abandono de la mesa de sufragio resultará en una multa de Bs 1.650.

Los notarios electorales también se enfrentan a sanciones severas si fallan en la logística o capacitación de los jurados. El incumplimiento en la distribución del material electoral o el soporte técnico se penaliza con el mismo monto de Bs 1.650.

Faltas gravísimas (Bs 1.650): Inasistencia de jurados, negativa a firmar actas o fallas en el reporte de datos oficiales por parte de notarios.

Faltas graves (Bs 990): Ausencias temporales sin permiso, incumplimiento de horarios o no devolver el material de la mesa.

Ciudadanía y Servidores Públicos

Para el ciudadano común, el simple hecho de no acudir a las urnas conlleva una sanción directa de Bs 660. Esta misma cifra se aplica a quienes circulen en vehículos particulares sin la debida autorización de las autoridades electorales.

Los servidores públicos y funcionarios bancarios deben vigilar la presentación del certificado de sufragio tras la elección. No exigir este documento durante los 90 días posteriores al voto les significará una multa personal de Bs 660.

Multa de Bs 660 (20 % del salario mínimo): No emitir el voto este domingo. No presentar el certificado de sufragio al ser requerido. Uso de vehículos oficiales o privados sin permiso de circulación.

Multa de Bs 330 (10 % del salario mínimo): No haberse registrado oportunamente en el padrón electoral. Brindar datos incompletos durante el proceso de registro.



Consecuencias a largo plazo

Es fundamental recordar que la sanción económica no es el único inconveniente para los infractores. La falta de un certificado de sufragio puede bloquear trámites bancarios y gestiones administrativas en instituciones del Estado.

El cumplimiento de las normas este 22 de marzo garantiza una transición democrática fluida y sin contratiempos financieros para el hogar. Las autoridades instan a la población a tomar previsiones para evitar estos cobros que impactan el presupuesto familiar.

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