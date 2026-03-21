Terminales y Aeropuertos: ¿Qué pasará con los viajes durante la jornada electoral?

Las autoridades de transporte y la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) han definido los horarios de suspensión de actividades por los comicios del domingo 22 de marzo. Los ciudadanos que planean retornar a sus ciudades deben tomar previsiones, ya que las operaciones terrestres y aéreas nacionales sufrirán interrupciones totales durante la jornada electoral.

Restricciones en Aeropuertos y Vuelos

Para el domingo 22 de marzo, NAABOL dispuso que los vuelos nacionales queden completamente suspendidos desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. No obstante, los aeropuertos internacionales de Viru Viru, Jorge Wilstermann y El Alto mantendrán operaciones exclusivamente para salidas y llegadas internacionales.

Para el traslado de pasajeros hacia estas terminales aéreas el domingo, se han autorizado líneas de transporte específicas que cuentan con permiso de circulación.

Viru Viru (Santa Cruz): Taxis Viru Viru (Tel: 3-3336002).

Taxis Viru Viru (Tel: 3-3336002). Jorge Wilstermann (Cochabamba): Sindicato 14 de Septiembre (Teléfonos: 4592800, 4280002).

Sindicato 14 de Septiembre (Teléfonos: 4592800, 4280002). El Alto (La Paz): Sindicatos Contranstur, Andino, Aeropuerto 78, 29 de mayo y Pabón.

Terminales terrestres

Debido a la jornada electoral de este domingo, las operaciones en las terminales terrestres de Bolivia quedarán suspendidas para cumplir con la prohibición de circulación vehicular. Esta medida busca garantizar que la población permanezca en su jurisdicción para emitir su voto sin contratiempos.

Las salidas de buses interdepartamentales se interrumpirán gradualmente desde la tarde del sábado para asegurar que ninguna unidad circule durante el domingo.

Terminal de buses La Paz

La terminal paceña estableció que la última salida de viajes nacionales e internacionales será a las 18:00 de este sábado 21 de marzo. Los arribos de buses estarán permitidos únicamente hasta las 23:00 del mismo día para despejar las plataformas antes de la medianoche.

Santa Cruz: 05:00

05:00 Tarija: 07:00

07:00 Sucre: 10:00

10:00 Potosí y Uyuni: 12:00

12:00 Cochabamba: 14:00

14:00 Oruro: 18:00

18:00 Internacionales: Argentina (08:00), Chile y Perú (16:00).

Terminal de buses Cochabamba

En la capital del valle, las operaciones de este viernes 20 de marzo se desarrollarán con normalidad durante toda la jornada. Para el sábado 21, se han programado salidas escalonadas que concluirán definitivamente a las 18:00 con el destino hacia Oruro.

Villazón: 06:00

06:00 Tarija: 07:00

07:00 Santa Cruz, Potosí y Uyuni: 13:00

13:00 Llallagua y Challapata: 15:00

15:00 La Paz y Sucre: 16:00

Terminal de buses Santa Cruz

En Santa Cruz, las salidas internacionales hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile operarán con normalidad únicamente hasta este viernes. De igual forma, los buses con destino a La Paz, Oruro, Potosí y Tarija tienen como límite de partida la jornada del viernes.

Para los viajes interprovinciales, el último día de operaciones será el sábado 21 de marzo para la mayoría de las rutas. El horario límite de salida desde la terminal terrestre cruceña se ha fijado a las 15:00 horas del sábado.

Retorno a la normalidad

El domingo 22 de marzo rige una suspensión total de salidas nacionales tanto en el sistema terrestre como en el aéreo. Todas las operaciones comerciales en terminales y aeropuertos se retomarán con normalidad a partir del lunes 23 de marzo.

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