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Recta final en el TED: Resultados oficiales de Santa Cruz se conocerán hasta el mediodía del jueves

Tras procesar el 60% de las actas, las autoridades electorales ingresan a la fase final del escrutinio.

Ximena Rodriguez

25/03/2026 19:46

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz acelera el paso para entregar los resultados oficiales de la Gobernación y la Alcaldía este jueves. Tras intensas jornadas de trabajo, las autoridades electorales han logrado procesar una parte sustancial del padrón, entrando ahora en la fase definitiva del escrutinio.

El vocal del TED Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que el avance del cómputo ya alcanzó un punto determinante en el cronograma establecido.

“Nosotros ahora estamos prácticamente al 60% del cómputo; yo creo que si todo sale bien, estamos terminando en la madrugada de mañana para cerrar ya el cómputo oficial", señaló la autoridad.

Respecto a la capital cruceña, se ha procesado el 90% de las actas, mientras que el resto permanece bajo observación técnica rigurosa. Bravo explicó que existe un 10% que está bajo verificación por errores de sumatoria que presentan las actas originales.

La sala plena también deberá resolver la situación jurídica de diversas mesas que han sido observadas por las fuerzas políticas en competencia.

"Todavía nos queda resolver impugnaciones que han llegado el día de ayer; han llegado unas 30 o 40 impugnaciones de las distintas organizaciones que están impugnando mesas para que se anulen o para defender algunos votos", detalló el vocal.

Estas resoluciones finales son críticas, ya que cualquier variación podría alterar la composición de los órganos legislativos locales en municipios pequeños. Manfredo Bravo advirtió que estas decisiones inciden principalmente en comunidades donde la diferencia para un concejal es de apenas 20 o 30 votos.

 

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