Estos son los desafíos y metas de las candidatas a la Vicegobernación cruceña

Las candidatas a la Vicegobernación de Santa Cruz, Paola Aguirre y Dianey Caba, presentaron sus principales ejes de trabajo para la gestión departamental. Ambas figuras coinciden en la necesidad de transformar esta instancia en un brazo operativo y estratégico para el desarrollo cruceño.

Paola Aguirre, representante de la agrupación Libre, señaló que el cargo debe funcionar como un conducto de diálogo directo entre la Asamblea y el Ejecutivo. Según la candidata, la Gobernación tiene el deber de priorizar la atención a las provincias y recuperar la competencia en materia de educación.

Por su parte, Dianey Caba, de Santa Cruz Para Todos (SCPT), destacó que su rol se centrará en articular leyes departamentales en beneficio de la región. Asimismo, recordó que la función principal de la Vicegobernación es suplir al Gobernador en caso de ausencia para garantizar la continuidad institucional.

Respecto al plan operativo, Aguirre enfatizó que la Vicegobernación no puede ser una instancia decorativa dentro de la estructura estatal. Propuso liderar los concejos de desarrollo provincial para consensuar con la sociedad civil la ejecución de las obras que las provincias demandan.

En el ámbito económico, Dianey Caba planteó la recuperación de la administración de peajes y el mantenimiento de las carreteras regionales. La candidata de SCPT busca que estos recursos sean gestionados por una nueva Agencia Tributaria Departamental bajo la visión del ‘sueño cruceño’.

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